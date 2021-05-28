برشلونة مهدد بخسارة ميسي بسبب 'السوبر ليج'

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة هذا الصيف، ولم يحسم البرغوث، موقفه من التجديد مع البارسا حتى الآن.

وشارك برشلونة في تأسيس بطولة السوبر ليج مع 11 ناديًا آخر، لكن انسحبت 9 أندية وعادت إلى بطولات الاتحاد الأوروبي، بينما استمر البارسا وريال مدريد ويوفنتوس فقط في المسابقة الجديدة.



ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قلق بشأن مصير ميسي مع النادي الكتالوني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن لابورتا لديه مخاوف عدة من حدوث نهاية غير سعيدة بين برشلونة والاتحاد الأوروبي بسبب السوبر ليج، وقد ينتج عن ذلك انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي مجانًا.

وفتح الاتحاد الأوروبي الباب مؤخرًا أمام اتخاذ إجراءات تأديبية ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، بسبب الاستمرار في دوري السوبر الأوروبي.

