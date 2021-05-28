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يوفنتوس يعلن إقالة المدرب أندريا بيرلو

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-28 | 12:00

يوفنتوس يعلن إقالة المدرب أندريا بيرلو

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة رسمياً إقالة مدربه أندريا بيرلو.

وتأتي إقالة بيرلو في ظل تقارير تتحدث عن اقتراب عودة ماسيمليانو أليغري إلى يوفنتوس.

 

وعين يوفنتوس بيرلو مدربا له في أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2022، لكن تمت إقالته من منصبه بعد خسارة لقب ، بعد تتويج استمر 9 مواسم متتالية.

 

كما ودع يوفنتوس من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتتويج بلقب كأس إيطاليا.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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