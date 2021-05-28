يوفنتوس يعلن إقالة المدرب أندريا بيرلو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الجمعة رسمياً إقالة مدربه أندريا بيرلو.

وتأتي إقالة بيرلو في ظل تقارير تتحدث عن اقتراب عودة ماسيمليانو أليغري إلى يوفنتوس.

وعين يوفنتوس بيرلو مدربا له في أغسطس الماضي بعقد يمتد حتى يونيو 2022، لكن تمت إقالته من منصبه بعد خسارة لقب الدوري الإيطالي، بعد تتويج استمر 9 مواسم متتالية.

كما ودع يوفنتوس من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتتويج بلقب كأس إيطاليا.