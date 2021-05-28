روسيا تدخل "حرب الشوارع" بدبابة "شتورم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم روسيا تصنيع آلة قتالية روبوتية مخصصة لـ"قتال الشوارع" وخصوصا في المدن الضيقة.

وقال مصدر في صناعة الدفاع الروسية إنه تم بدأ العمل على صنع نماذج تجريبية من الآلة القتالية الروبوتية الخالية من الطاقم البشري المسماة بـ"شتورم" أي الاقتحام.



وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن آلة "شتورم" مخصصة لـ"قتال الشوارع" وهي تشبه الدبابة، وتستطيع دروعها أن تقاوم القذائف الخارقة للدروع.

وتحتوي آلة "شتورم" على مدفع ذي ماسورة ملساء قصيرة من عيار 125 ملم، فيما يمكنها أن تتسلح أيضا بمدفع آلي عيار 30 ملم وراجمة صواريخ.

وأشار المصدر إلى أن المدفع القصير يسهل على الآلة التحرك في الشوارع الضيقة للمدن، فيما حُددت المهمة الرئيسية لآلة "شتورم" في اكتشاف مرابض النيران وإسكاتها ومكافحة وسائل العدو المضادة للدبابات.