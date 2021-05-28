شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية لعام 21/22 وقانون صندوق الطوارئ الطبية أمام مجلس الشيوخ الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل بعقد يومى الأحد والإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصا دية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022.

كما يبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

يذكر أن خطة التنمية ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تم إحالتهما من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فهما، وذلك طبقا للمادة 249 من الدستور التى حددت اختصاصات الشيوخ، ونصت على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي :

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس النواب.