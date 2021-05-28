بقرار من النيابة.. الأسلاك الشائكة تحاصر شاطئ الموت في الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أغلقت جمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بالإسكندرية – المسئولة عن إدارة وتشغيل شاطئ النخيل- بوابات وأسوار الشاطئ المعروف بـ"شاطئ الموت" والشوارع المؤدية إليها باستخدام الأسلاك الشائكة.

واستبدلت الجمعية اللافتات التي كانت تشير إلى أن الشاطئ مغلق بقرار من مجلس الوزراء إلى أخرى كتب عليها "الشاطئ مغلق بقرار من النيابة العامة.. إدارة الجمعية".

وشهد الكورنيش والشوارع المؤدية إلى شاطئ النخيل تواجد قوة أمنية وموظفين من إدارة جمعية 6 أكتوبر، لإحكام السيطرة على الشاطئ ومنع تسلل أي مواطن إلى البحر.

ويأتي قرار استمرار إغلاق شاطئ النخيل بسبب تكرار حالات الغرق كل صيف، لكثرة الدوامات بين أمواجه ووجود عيوب فنية بالحواجز المائية، ما جعله يعرف بـ"شاطئ الموت".

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وافق علي اعتماد البروتوكول المبرم بين المحافظة وجمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان.

وينص البرتوكول على استغلال الجمعية للمساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، بقيمة تقدر بثمانية ونصف مليون جنيه تزداد ١٠٪ كل عام.

ووفقا للبرتوكول تكون جمعية 6 أكتوبر مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة الشاطئ، وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج، فضلا عن تعيين شركة الإنقاذ.

وعاودت شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئا – عدا شاطئ النخيل، فتح أبوابها أمام الجمهور، بدءا من يوم السبت الماضي، للمرة الأولى بعد إغلاق دام لأكثر من 420 يوما بسبب جائحة كورونا.