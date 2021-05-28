"عاد إلى حيث كان".. الدولار يستقر مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنك الأهلي المصري.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، سجل أمس الخميس 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس قبل الماضي.

وكان سعر الدولار انخفض في البنك الأهلي قرشا واحدا خلال تعاملات يوم الأحد الماضي، أول أيام الأسبوع، لكنه عاد وارتفع قرشا واحدا خلال تعاملات أمس الخميس آخر تعاملات الأسبوع، ليعود بذلك إلى المستوى الذي كان عليه يوم الخميس قبل الماضي.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي، واصل رحلة الارتفاع للشهر الحادي عشر على التوالي خلال أبريل الماضي، ولكنه سجل ثاني أقل زيادة خلال فترة الصعود المتتالي وذلك بعد خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل احتياطي النقد الأجنبي 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 40.337 مليار دولار بنهاية مارس بزيادة 6 ملايين دولار.