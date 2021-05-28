ارتفاع الخيار وتراجع البصل.. ماذا حدث لأسعار الخضر والفاكهة في أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والخيار البلدي، والفراولة، والجوافة، والخوخ البلدي بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق الجملة في العبور مقارنة بمستوياتها يوم الجمعة الماضي.

بينما تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشا خلال تعاملات الأسبوع بسوق العبور ليسجل اليوم بين 1.5 و3.25 جنيه.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم مقارنة بيوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد الخليج 365 اليوم أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.8 جنيه.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الجوافة بين 6 و9 جنيهات بزيادة جنيهين.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.