أمريكا : مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لرفع السرية عن التقارير حول أصل “كورونا”

اسماعيل عبد الحي - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يطلب من إدارة الرئيس جو بايدن ومدير المخابرات الوطنية رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأصل فيروس كورونا.

و قال بايدن في بيان قبل التصويت إن” قادة المخابرات يدرسون سيناريوهين محتملين.. إما أن الفيروس انتقل إلى الإنسان عبر حيوان مصاب، أو أنه تسرب عن طريق الخطأ من مختبر في مدينة ووهان الصينية”.

وقال السناتور الجمهوري، جوش هاولي، في كلمة أمام مجلس الشيوخ قبل تمرير مشروع القانون: “يستحق الأمريكيون معرفة أصول كوفيد-19، إنهم يستحقون أن يعرفوا كيف بدأ هذا الوباء الرهيب الذي عصف بالعالم وبلدنا، وما علاقة الصين به”.

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أنه طلب من أجهزة الاستخبارات مضاعفة جهودها لجمع وتحليل المعلومات، التي يمكن أن توصل إلى نتيجة نهائية حول أصل فيروس كورونا خلال 90 يوما.

RT