وزير الدفاع الأميركي: لدينا أصدقاء وحلفاء.. أما الصين فلا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال جلسة استماع بشأن موازنة 2022 لوزارة الدفاع، مساء أمس الخميس، أن الصين ليس لديها حلفاء، في حين أن للولايات المتحدة العديد من الحلفاء في جميع أنحاء العالم، ما يمنحها قوة أكبر، كما أضاف أن الصين تمثل حالياً وستظل تحدياً لأميركا.

تقوية التحالفات

وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن أنشأت فريق عمل خاصا بالصين وهو على وشك الانتهاء من عمله وإعلان النتائج التي ستساعد في المضي قدماً في مواجهة التحدي الصيني بكفاءة أكبر.

كذلك أضاف أن بلاده بدأت مؤخراً تقوية تحالفاتها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، وذلك في أول رحلة خارجية له مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين، في إشارة إلى زيارته الأخيرة للهند.

وبشأن محاولات الصين اتخاذ خطوات كبيرة في الفضاء الإلكتروني، أوضح أوستن أن الولايات المتحدة تحتفظ بميزة تنافسية في هذا الموضوع.

محادثات تجارية

وكانت وزارة التجارة الصينية، أعلنت أمس، أنّ مسؤولَين كبيرين من الصين والولايات المتّحدة مكلّفين بالملف التجاري بين البلدين، أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في عهد بايدن.

يذكر أن العلاقات تدهورت بين البلدين في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وطغى عليها نزاع تجاري دار بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

كذلك شهدت منطقة بحر الصين الجنوبي توتُّراً متزايداً في السنوات السابقة مع تواصل مساعي الصين لفرض سيادتها على معظم البحر المتنازع عليه مع دول أخرى حليفة للولايات المتحدة في شرق وجنوب شرق آسيا، وذلك بحسب “العربية”.