كورونا يقتل السيدات الحوامل والأطفال حديثي الولادة في البرازيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 10:09 صباحًا

يقتل كورونا المئات من السيدات الحوامل والأطفال حديثي الولادة في البرازيل، حيث تواجه النساء الحوامل الخطر الأكبر، بينما يواجه الأطباء قرارات مرتبكة حول التوقيت الذي يمكن من خلاله إجراء عملية الولادة قبل موعدها، وذلك بحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”أكثر من 100 سيدة حامل تلقى حتفها شهريا في البرازيل نتيجة إصابتهن بفيروس ”كوفيد 19″، ما يمثل ضعف معدل الوفيات مقارنة بالعام الماضي، وفقا للأرقام الحكومية، في مأساة يلقي الباحثون باللوم فيها على سلالة P.1 للفيروس، والتي ظهرت في الأمازون، وأنهكت المستشفيات“.

وقالت: ”هناك ألف سيدة حامل لقين حتفهن نتيجة التعقيدات ذات الصلة بفيروس ”كورونا“ في الأمريكيتين، وفقا لتقديرات منظمة ”بان أمريكان“ الصحية، وبناءً على معلومات من 24 دولة، والتي قالت: إن النساء الحوامل في البرازيل يواجهن الخطر الأكبر من الموت في المنطقة، بحسب الدراسة“.

وتابعت بقولها: ”مات ما يقرب من 579 طفلا حديث الولادة، أعمارهم أقل من عام، نتيجة إصابتهم بفيروس ”كورونا“ منذ بدء تفشيه في البرازيل. هناك المئات من الأطفال الذين وُلدوا قبل الموعد المحدد لإنقاذ أمهاتهم المريضات. يموت آخرون في الرحم، ويحرمون من الأوكسجين، بينما تلهث أمهاتهم للحصول على الهواء، أو يصابون بالمرض ويموتون في الأشهر الأولى من الحياة“، بحسب “إرم نيوز”.