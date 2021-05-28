فقدان ثلاثة من طاقم سفينة شحن يابانية بعد اصطدامها مع ناقلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 11:12 صباحاً - منذ ساعتين

قالت السلطات اليابانية: إن سفنا وطائرات تابعة لخفر السواحل تبحث اليوم الجمعة، عن ثلاثة فقدوا من سفينة شحن انقلبت وغرقت بعد اصطدامها بناقلة في بحر سيتو.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي: إن السفينة غرقت بعد اصطدامها بناقلة مواد كيماوية قبل منتصف الليل بقليل في مضيق كوروشيما.

وأضاف أن خفر السواحل والسفن القريبة أنقذوا تسعة من أفراد طاقمها البالغ عددهم 12، وأن سفن خفر السواحل تجوب المنطقة بحثا عن الثلاثة الباقين.