شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأوكرانية في بيان عبر موقعها الإلكتروني قرارها إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات المسجلة في بيلاروس اعتبارا من غد السبت، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي القرار على خلفية حادث إجبار السلطات في بيلاروس طائرة ركاب تابعة لشركة "ريان إير" الإيرلندية كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، على الهبوط في مينسك، عاصمة بيلاروس، بمساعدة طائرة مقاتلة، يوم الأحد الماضي، 23 مايو الجاري.

وكان على متن الطائرة المدون البيلاروسي المعارض، رومان بروتاسيفيتش، وشريكته صوفيا سابيجا، وقد تم اعتقالهما لدى هبوط الطائرة في مطار مينسك.

وقوبل الإجراء بانتقادات عالمية، ولكن بدفاع قوي من رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.