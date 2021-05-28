«صحيفة عبرية»: إسرائيل تستعد لمعركة جديدة مع حماس

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ العبرية بأن إسرائيل تستعد لحرب جديدة مع حركة حماس، في ظل حالة الشك المحيطة بمدى الردع الذي تحقق نتيجة العملية الأخيرة في غزة.

وتحاول حركة حماس الترويج لرواية الانتصار في المعركة الأخيرة، والتي استمرت نحو 11 يوماً بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إنه رغم الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فإن الاستخبارات الحربية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تستعد بالفعل لاندلاع الجولة الجديدة من العنف.

وأضافت الصحيفة أن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية ”أمان“ تعتقد أن حماس لم تصل حتى الآن إلى المستوى الذي يسمح لها بإدراك الأضرار التي تعرضت لها خلال عملية حارس الأسوار السابقة، مشيرة إلى أن الحركة تحاول الترويج لرواية الانتصار في الحرب الأخيرة في غزة، والتي تسببت في دمار واسع النطاق بالقطاع، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة لاستمرار الربط المباشر مع الأحداث في القدس.

وتابعت: ”حاول زعيم حركة حماس يحيى السنوار التقليل من الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية العسكرية للحركة خلال معركة الـ11 يوما. وهدد بإشعال القتال مرة أخرى إذا انتهكت إسرائيل المسجد الأقصى".

وقال السنوار: "نحن مستعدون للمعركة العظمى إذا ارتكبت إسرائيل حماقة كبيرة في القدس والأماكن المقدسة. نريد توجيه رسالة إلى الاحتلال والعالم، بأننا لا نوجّه تهديدات عشوائية، وأن للأقصى رجالا يدافعون عنه“.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسئولين بارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم إنه في حالة تنفيذ السنوار لتهديده، "فإن جيش الدفاع لديه بالفعل المئات من الأهداف التي يستعد لمهاجمتها، وسوف يستمر في إضافة المزيد منها.

وبحسب تقديرات وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فإن محمد ضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يريد شنّ العديد من الهجمات على إسرائيل، ومن بينها غارات عبر الحدود، تستهدف قوات عسكرية ومدنيين، بالإضافة إلى محاولة إنهاك نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي ”القبة الحديدية“، بوابل كبير من الصواريخ.