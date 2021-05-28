الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا وتسجيل 7 حالات وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 91045 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 7 جاءت بواقع 3 حالات في سيتشوان وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من جيانغسو وقوانغدونغ، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 6019 حالة غادر منها 5728 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 18 شخصا غادرا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 86093 شخصا، وأنه تم أمس تسجيل 26 حالة جديدة بدون أعراض 5 منها تم تسجيلها في قوانغدونغ و19 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 405 حالات، 373 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11836 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 210 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 51 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 6761 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 59 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11565 مريضا في هونج كونج، و49 مريضا في ماكاو، و1133 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.​