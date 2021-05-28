عالم: من تلقوا هذا اللقاح لا ينشرون "كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مدير مركز أبحاث جماليا الروسي لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، فلاديمير جوشين، إن من تلقوا التطعيم ضد كورونا يجرعتين من لقاح "لقاح سبوتنك في" الروسي، لا يسببون انتشار الفيروس حتى في حال الإصابة، ومن ثم، لا يشكلون خطرا على الآخرين.

ووفقا لما أوردته وكالة سبوتنك الروسية للأنباء، أوضح جوشين في مؤتمر للرعاية الصحية أن "أولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح، تقل خطورة إصابتهم بشكل معتدل، أو شديد، بالمرض بواقع 14 مرة إذا ما أصيبوا.

وفي هذه الحالة، لا يتسبب أولئك الذين تم تطعيمهم في انتشار فيروسات قابلة للحياة، ومن ثم، لا يشكلون أي خطر على الآخرين".

ويعد لقاح "سبوتنك في" الروسي أول لقاح مضاد لفيروس كورونا مسجل في العالم.

وتمت إجازته للاستخدام الطارئ في 66 دولة، بإجمالي عدد سكان يبلغ أكثر من 2ر3 مليار نسمة. وتصل فعالية اللقاح إلى 6ر97% استنادا إلى أحدث تحليل للبيانات من 8ر3 مليون روسي تلقوا اللقاح.