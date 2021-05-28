ريال مدريد يتحرك باتجاه كونتي

وكان ريال مدريد قد اعلن، يوم امس، رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قيادة الفريق قبل نهاية عقده بعام واحد.

وفي سياق آخر، رحل كونتي عن تدريب إنتر ميلان بشكل رسمي، عقب اختلافه مع سياسات الإدارة الخاصة بتخفيض الإنفاق والاستغناء عن بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.



ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن ريال مدريد بدأ الحديث مع أشخاص مقربين من كونتي، حول إمكانية قدوم الأخير للعمل في قلعة سانتياجو برنابيو.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن بعض لاعبي الفريق الملكي لن يكونوا سعداء بوصول كونتي مثل البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد.

وعمل الطرفان معًا من قبل في تشيلسي، ولم تكن العلاقة بينهما جيدة، حيث لم يتقبل هازارد، أسلوب لعب المدرب الإيطالي.