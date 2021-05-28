وزير خارجية باكستان يزور العراق اليوم

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، ان وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي سيزور العاصمة بغداد اليوم.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي يصل إلى بغداد اليوم، وسيلتقي رئيس الجمهوريّة برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجيّة فؤاد حسين، وعددٍ من السادة المسؤولين".



واضاف ان "الزيارة تأتي لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون الثنائيِّ بين بغداد وإسلام آباد".