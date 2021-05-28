بريطانيا تدافع عن استقبالها رئيس الوزراء المجري

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لندن: دافع مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن اللقاء المزمع عقده بين جونسون ونظيره المجري فيكتور أوربان معتبرا اياه "حيويا" لمصالح المملكة المتحدة، ورافضا في الوقت نفسه آراء الأخير القومية والمناهضة للمهاجرين.

ومن المقرر أن يلتقي جونسون رئيس الوزراء اليميني الجمعة بينما تستعد المجر لتولي رئاسة كتلة فيشيغراد لدول وسط أوروبا وقبل موعد انعقاد قمة مجموعة السبع في جنوب غرب بريطانيا في 11 حزيران/يونيو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم جونسون للصحافيين بأن "التعاون مع المجر أمر حيوي لازدهار المملكة المتحدة وأمنها"، مشيرا إلى علاقة فيشيغراد ببولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة "لتعزيز مصالح المملكة المتحدة في هذه المجالات ومناقشة قضايا المنطقة الأوسع".

وفي ظل حكم أوربان أثارت المجر غضب شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب تبني لهجة أكثر صرامة بشأن قضايا عدة بينها إسرائيل والصين.

وردا على سؤال حول تصريحات سابقة لأوربان مثل الادعاء بأن أوروبا مهددة ب"غزو" إسلامي، قال المتحدث "في ما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، لا نجد حرجا في اثارتها".

وأضاف "شجب رئيس الوزراء (جونسون) هذه التعليقات المحددة التي كانت مثيرة للانقسام وخاطئة".

وتعرض جونسون نفسه لانتقادات بسبب خطابه العدائي بما في ذلك كتابته عمودا في إحدى الصحف عام 2018 وصف فيه النساء المسلمات اللواتي يرتدين البرقع بأنهن يشبهن "صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

وتوصل تحقيق مستقل الثلاثاء الى أن الرهاب من الإسلام داخل حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه جونسون لا يزال يمثل مشكلة على المستوى الفردي والمؤسسات المحلية.