مقتل جندي اوكراني برصاص قنّاص انفصالي

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كييف: قتل جندي أوكراني برصاص قناص انفصالي في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا، حسبما أعلن الجيش الخميس، في أعقاب تصاعد التوترات بين كييف وموسكو.

وأصيب الجندي بالرصاص قرب قرية نوفوتوشكيفسكي في منطقة لوغانسك التي يسيطر عليها الانفصاليون والمحاذية لروسيا، على ما أعلن الجيش في بيان.

وتتصدى كييف لانفصاليين موالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك في شرقها، منذ 2014 في أعقاب ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وبعد تصاعد أعمال العنف في الأشهر الماضية، حشدت روسيا في نيسان/أبريل 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية مثيرة المخاوف من تصعيد كبير.

وسرعان ما أعلنت موسكو عن سحب للقوات مشيرة إلى أنها تجري تمارين عسكرية، لكن كييف وواشنطن تقولان إنّه كان انسحابا محدودا.

والنزاع الذي أودى بأكثر من 13 ألف شخص، كلّف أوكرانيا مقتل 37 جنديا على الأقل منذ مطلع العام مقارنة ب50 في عام 2020 بكامله، فيما يؤكد الانفصاليون مقتل 30 من مقاتليهم.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وسلاح لدعم الانفصاليين وهو ما تنفيه موسكو.