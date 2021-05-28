مصر وجيبوتي تؤكدان الشراكة الاستراتيجية في مكافحة الإرهاب

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت مصر وجيبوتي أمس، الشراكة الاستراتيجية في إطار جهود مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة بمنطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن التعاون في ملف أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لتحقيق أهداف الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي أمس، والتي تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري وتضمنت جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس إسماعيل جيلة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

ونقل البيان عن الرئيس المصري تأكيده أن زيارته إلى جيبوتي للمرة الأولى تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ودعماً لأواصر التعاون المشترك على جميع الصُعد.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس الرغبة المصرية الجادة في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المجالات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز دعم جهود التنمية في جيبوتي خاصة مع وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين فضلاً عن تعظيم التعاون في مجالات مكافحة الفكر المتطرف.

وأوضح المتحدث أن الرئيسين ناقشا موضوع مياه نهر النيل وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، منوهاً بالتوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.

وأشار إلى أهمية أن يحقق هذا الاتفاق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ويحافظ على الاستقرار الإقليمي مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في مسار المفاوضات.

وحذر الرئيس المصري من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، مؤكداً رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، السودان ومصر.

من جانبه، أكد الرئيس جيلة وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والأمني والتنموي، معرباً عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جيبوتي.

كما أكد حرص بلاده على توفير جميع التسهيلات والمناخ الداعم لذلك مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج بناء القدرات والتدريب للكوادر من جيبوتي في شتى المجالات المدنية والعسكرية وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.