ليبيا.. البعثة الأممية تدعو «الدولة» و«النواب» للتشاور حول الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعا المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا يان كوبيش أمس، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى ضرورة التشاور من دون تأخير حول القاعدة الدستورية للانتخابات، مشيراً إلى سلبيات شهدتها هذه الجولة من المناقشات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأكد كوبيش في كلمته الختامية بملتقى الحوار السياسي الليبي أنه «يجب التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل». ولفت إلى أن غالبية كبيرة من أعضاء الملتقى شددوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطياً وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع، مؤكداً أهمية تنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدها أعضاء الملتقى من العام الماضي في تونس.

وتطرق كوبيش إلى نقاشات أعضاء الملتقى التي شددت على ضرورة ضمان توفير الظروف اللاّزمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة، مؤكداً ضرورة وضع خطةٍ واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية.

وأكد المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا أنه يسعى لإيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولات لمجلسي النواب والدولة، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.