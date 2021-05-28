البنتاجون يضع خططاً لإجلاء المترجمين من أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جنرال أمريكي كبير أنّ البنتاجون يعد بشكل عاجل خططاً لعمليات إجلاء محتملة لآلاف المترجمين الذين عملوا مع قوات التحالف بأفغانستان على مدى العقدين الماضيين.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في وقت متأخر "ندرك أنّ هناك عدداً كبيراً من الأفغان الذين دعموا الولايات المتّحدة والتحالف، وأنّ هذا قد يعرّضهم للخطر".



وأضاف "ندرك أيضاً أنّ لدينا مهمة في غاية الأهمية هي ضمان أن نبقى أوفياء لهم، وأن نقوم بما هو ضروري لضمان حمايتهم وإن تطلّب الأمر إخراجهم من البلاد في حال رغبوا بذلك".

وفي تصريحات نشرت الخميس، قال ميلي إنّ وزارة الخارجية ستتولّى ترتيب انتقال المترجمين وغيرهم ممّن عملوا مع القوات الأميركية، إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من استهدافهم لغايات انتقامية من قبل مقاتلي طالبان.



وأضاف "هناك خطط قيد الإعداد بسرعة كبيرة جداً هنا".

وينتظر نحو 18 ألف مترجم أفغاني وجندي وغيرهم شاركوا في دعم القوات الأمريكية اتخاذ قرارات بشأن منحهم تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة، وهو عمل قد يستغرق أكثر من عامين وفق أعضاء في الكونجرس.



وعمل كثيرون من هؤلاء في الميدان لمساعدة القوات الأمريكية في قتالها ضدّ طالبان والقاعدة ومتطرفي تنظيم داعش الذين يعارضون حكومة كابول.

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد.

وقال أوستن، أمام الكونجرس، مساء الخميس: "كما تعلمون، الرئيس بايدن أمر بسحب القوات من أفغانستان بحلول أيلول/ سبتمبر. يمكنني القول إن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وأسرع بقليل".

وأضاف أوستن: "لقد نفذنا المهمة التي تم من أجلها إرسال قواتنا إلى أفغانستان، وأنا فخور جدا بهذا الأمر".