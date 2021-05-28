شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقصد قانون إدارة المخلفات الجديد بمصطلح "الحرق المكشوف"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرف قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 تعريفا واضحا لما يطلق عليه "الحرق المكشوف"، حيث عرفه القانون بأنه حرق المخلفات في أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك، ومن ثم هناك إجراءات تتبع في هذا الإطار.

كما حدد القانون الخطة المحلية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بأنها خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكــاملة للمخلفـــات الصلبــة بكل جهــة إداريــة مختصـــة، ويتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

أما الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات فهى عبارة عن استراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات علي المستوي الوطني .