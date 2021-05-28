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كوريا الجنوبية تسجل 587 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 587 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 138 ألفا و 898 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 3 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1946 .

كما تعافي من المرض 581 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 128 الفا و 761 حالة.

وتم تطعيم 657 ألفا و 192 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 68ر4 مليون شخص، وهو ما يمثل 1ر9 % من تعداد سكان البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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