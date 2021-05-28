بالصور.. حريق بمستودع للمواد الكيميائية جنوبي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 12 شخصا بجروح إثر حريق كبير نشب في مستودع للمواد الكيميائية بمنطقة "عامري" بمدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان جنوبي إيران.

وقال رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، إن "حريقاً كبيراً اندلع في مستودع للمواد الكيميائية بمنطقة عامري في الأهواز مساء الخميس".



وأضاف قنبري أنه "عقب هذا الحادث، تم إرسال 100 إطفائي و20 سيارة إطفاء بالمرافق والمعدات المطلوبة إلى مكان الحادث على الفور".









وقال قنبري: "أصيب 12 من رجال الإطفاء في هذه العملية"، ولم يكشف المسؤول الإيراني في بلدية الأهواز عن سبب الحريق وكذلك حجم الأضرار التي لحقت بهذا المستودع.

وتشهد إيران منذ أيام عدة حرائق وانفجارات في مصانع وشركات لم تكشف السلطات عن أسبابها فيما إذا كانت بسبب هجمات إلكترونية من الخارج.