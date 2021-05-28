شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تحذر من من "العنف" ضد المتظاهرين العراقيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

نيد برايس، في بيان نشر يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ”غاضبة“ من مواجهة المتظاهرين العراقيين بـ“التهديدات والعنف الوحشي“.



وذكرت مصادر أمنية وطبية أن شخصا قتل وأصيب آخرون يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.

وقال برايس: ”الولايات المتحدة غاضبة من أن المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح قوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي“.