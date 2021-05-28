شكرا لقرائتكم خبر عن 1.8 مليار جنيه صافى ربح متوقع لـ"اقتصادية قناة السويس" خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 عن تحقيق الهيئة صافى ربح خلال العام يُقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، وذلك مقابل نحو مليار و710 ملايين جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 90 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع الموازنة فإن 50% من صافى ربح العام سيذهب إلى فائض الحكومة، ما يعنى أن نصيب الخزانة العامة للدولة من هذا الربح يبلغ نحو 900 مليون جنيه، على أن يتم إدراج الـ900 مليون الأخرى ضمن الفائض المرحل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (أرباح مرحلة).

ومن المتوقع أن تحقق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جملة إيرادات خلال العام المالى الجديد قدرها 3 مليارات و841 مليون جنيه، مقابل نحو 3.2 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى، بزيادة بلغت قيمتها نحو 641 مليون جنيه.

ووفقا لمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة التكاليف والمصروفات نحو 2 مليار و41 مليون جنيه، مقابل نحو مليار و490 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 551 مليون جنيه.