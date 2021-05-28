الزراعة: تأهيل وتشغيل معمل إنتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبحضور النائبة الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الواحات البحرية وبمرافقة فريق علمى مكون من الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل والدكتور محمد عرفة عويس المشرف على معمل الترايكوجراما والدكتور محمد كمال رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إن الزيارة اشتملت على تأهيل وتشغيل معمل انتاج طفيل الترايكوجراما بالواحات البحرية التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، وحضور ختام وتوزيع شهادات اجتياز دورة تدريب النخالين والتى نظمها معهد بحوث وقاية النباتات الجهة المنفذة للحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالتعاون مع المعمل المركزى النخيل ومعهد بحوث البساتين بهدف سد جزء من العجز الكبير فى النخالين و كذلك اعداد نخال على دراية بالعمليات البستانية والمكافحة بطريقة صحيحة والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.

كما تم زيارة أحد الحقول الإرشادية التى يتم تنفيذها من خلال الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والتي يتم من خلالها تطبيق برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل باستخدام طرق المكافحة الحيوية مع اتباع العمليات البستانية المثلى و ترشيد استخدام المبيدات لما لها من أهمية في زيادة وجودة المنتج وحفاظا على صحة المستهلك مما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من التمور ، كما تم توزيع عدد من النشرات الإرشادية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

كما عقد لقاء مع أصحاب المزارع للتعرف على مشاكلهم وتشجيعهم على تحسين جودة التمور مما ينعكس على زيادة القيمة التسويقية للتمور التى تتميز بها الواحات البحرية .كما تمت زيارة المزرعة البحثية و زراعة حقل نخيل صنف مجدول تابع للمعمل المركزى للنخيل كحقل ارشادى نموذجي.

كما تمت زيارة الحقل الإرشادي لتحسين جودة التمور المصرية.​