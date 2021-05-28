السلطات المكسيكية تلقي القبض على شخص يشتبه في زعامته للمافيا الرومانية

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

ألقت السلطات المكسيكية يوم الخميس القبض على فلوريان تودور، رجل يعتقد أنه يتزعم المافيا الرومانية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال مكتب المدعي العام المكسيكي إن هذا الرجل، والذي أطلق عليه فقط اسم فلوريان تي، اعتقل في مكسيكو سيتي في استجابة لطلب اعتقال وترحيل تقدمت به الحكومة الرومانية.

وأوضح مكتب المدعي العام في بيان أن الرجل كان مطلوبا لارتكابه الجريمة المنظمة، والابتزاز والشروع في القتل العمد.

وقال البيان إن عميلا اتحاديا سعى لعرقلة عملية القاء القبض في الوقت الذي هاجم فيه محامي المشتبه به عناصر من الشرطة الاتحادية، كما تم إخضاع كلا الشخصين والقاء القبض عليهما، لوضعهما تحت تصرف السلطات المختصة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به تودور، والمعرف أيضا باسم إل تيبورون أو القرش، والذي يعتقد أنه يتزعم جماعة إجرامية مسؤولة عن تثبيت أجهزة الكترونية غير ملحوظة في أجهزة الصراف الآلي في الوجهات السياحية بالمكسيك لسرقة بيانات بطاقات الائتمان.

وأصدرت محكمة رومانية مذكرة اعتقال ضد تودور في شهر مارس الماضي. ​