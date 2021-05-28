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ضبط 1050 بطارية سيارة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بالوراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج بطاريات السيارات بدون ترخيص بالوراق.

تبين أن مدير المصنع يعيد تصنيع البطاريات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية واستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على انها أصلية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (1050 بطارية سيارة، 2400 كيلو جرام قالب رصاص غير مطابق للمواصفات القياسية، مواد التصنيع).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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