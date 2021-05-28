مقتل عامل طعنته زوجته بسكين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

توفي عامل أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالبطن وخروج أمعاء، عقب تعدي زوجته عليه بسكين، بسبب الخلافات الأسرية، بمركز طهطا شمالي المحافظة.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحها، وبيان ما بها من إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العقيد محمد طليبه، مأمور مركز شرطة طهطا بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول "خالد. ح" 44 عامًا عامل ويقيم بناحية قرية بنجا مصابًا بجرح طعني نافذ بالبطن وخروج جزء من الأمعاء، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

واتهم المصاب زوجته "كريمة. ف" 36 عامًا ربة منزل بالاعتداء عليه بسكين، ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات أسرية بينهما.

جرى ضبط المتهمة والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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