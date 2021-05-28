شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المسماري: هناك من يرفض المصالحة ويريد استمرار الفوضى الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن هناك من ”لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات، ويريد استمرار الفوضى“.



وأضاف المسماري في بيان نشره عبر حسابه في فيسبوك، أنه ”بعد سنوات من الحرب على الإرهاب والجريمة التي تقودها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبعد هذه المرحلة الهامة والمفصلية من النضال الوطني، يُظهر الشعب الليبي رغبة قوية في تحقيق السلام ومصالحة وطنية تجبر الضرر وتحقق مبادئ التسامح والعفو وبناء ليبيا جديدة ينعم فيها الشعب بالأمن والأمان والعدالة والمساواة دولة مزدهرة ومستقرة“.

وتابع: ”أصبح الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات، بل يريد استمرار الفوضى الأمنية والهيمنة على مصادر مراكز القرار وعلى مقدرات الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والجريمة“.