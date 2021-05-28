شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أممية لدعم الفلسطينيين المتضررين بـ 95 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت خطة أممية طارئة بقيمة 95 مليون دولار أمريكي، لدعم الأشخاص المتضررين من حالة التصعيد والعنف الأخيرة في غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وأكدت المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في تصريح صحفي عبر الفيديو من القدس، أن وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليها يوم الجمعة الماضي بعد 11 يوماً من الشدة والعنف والتصعيد ما يزال هشاً.

وأضافت أن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، يعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجلس الأمن ومصر وقطر من أجل ضمان استمرار وقف الأعمال العدائية وعدم استئناف القتال.