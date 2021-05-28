شكرا لقرائتكم خبر عن حزب بارزاني: استقرار العراق بإلغاء ميليشيات الحشد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت كتلة سائرون النيابية، أمس الخميس، تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابة المنطقة الخضراء بعد حادثة اعتقال قائد عمليات الأنبار حشد قاسم مصلح، فيما أكد حزب نيجيرفان بارزاني «أن العراق لن يستقر إلا بإلغاء ميليشيات الحشد».

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الخميس، على تطورات أحداث يوم الأربعاء، واصفًا إياها بالتطور الخطير الذي قد يؤدي للفوضى.

وقال سلام في حديث صحفي: إن هناك صراعًا بين جهتين؛ بين الدولة واللادولة المتمثلة في ميليشيات الحشد الشعبي، وأكد: «لن يستقر العراق دون إلغاء ميليشيات الحشد».

وأضاف: «إن بقاء الحشد لن يخدم استقرار العراق وقد يؤدي للفوضى»، لافتًا إلى أن جميع المؤشرات يشير إلى أننا قد نذهب باتجاه حكومة الطوارئ، وهذه خطوة غير جيدة وتشير لتراجع على مستوى استقرار الدولة، وهذا ما يرفضه الإقليم، حيث أكد رئيسه نيجيرفان بارزاني في زيارته الأخيرة إلى بغداد، على أهمية الاستقرار ودعم الدولة.

من ناحيته، قال النائب عن «سائرون» رياض المسعودي في حديث صحفي: إن المادة 5 من الدستور تنص أن السيادة للقانون والقانون فوق الجميع، بالتالي وما جرى من عملية اعتقال قائد الحشد في عمليات الأنبار قاسم مصلح، جاء ضمن سياق الطبيعي.

وأوقفت قوة أمنية صباح الأربعاء، القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بتهم تتعلق بقتل ناشطين واستهداف قواعد بها قوات أمريكية.