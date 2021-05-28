إصابة 12 من رجال الإطفاء إثر حريق كبير في مستودع كيميائي في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

أصيب 12 شخصا من رجال الإطفاء، إثر اندلاع حريق كبير في مستودع للمواد الكيميائية بمدينة الأهواز جنوبي إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، في وقت متأخر من ليل الخميس.



وقال رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في بلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، إن ”حريقا واسع النطاق اندلع مساء الخميس بمستودع للمواد الكيميائية بمنطقة عامري في الأهواز، ما تسبب بإصابة 12 شخصا من رجال الإطفاء بجروح“.

وأضاف قنبري في حديث لوكالة أنباء ”إيسنا“ الإيرانية، أنه ”بسبب شدة الحريق تم إرسال 180 شخصاً من فرق الإطفاء مع 25 من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق“.

ولم تعلن السلطات الإيرانية في الأهواز عن سبب الحريق والأضرار التي لحقت بالمستودع، فيما شهدت إيران في الأيام القليلة الماضية موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.