شكرا لقرائتكم خبر عن 561 مليار و506 ملايين جنيه إيرادات متوقعة لهيئة البترول بالسنة المالية 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2021/2022 والتى وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نحو 653 مليار و46 مليون و600 ألف جنيه.

وتبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة 2021/ 2022، نحو 561 مليار و506 ملايين جنيه، فيما قدرت الإيرادات الرأسمالية المتوقعة بنحو 91 مليار و540 مليون جنيه، وهي نفس تقديرات جملة الاستخدامات الراسمالية.

وحسب مشروع الموازنة، يقدر صافي ربح العام المتوقع نحو 8 مليارات و645 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2021/2022، تتوزع ما بين 7 مليار و781 مليون جنيه أرباح موزعة (فائض حكومة) و 864 مليون و597 الف جنية (اخري).

وقدرت حملة التكاليف والمصروفات للهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 552 مليار و860 مليون و629 ألف جنيه خلال العام الجديد، منها 144 مليار و354 و900 خامات ومواد ووقود وقطع غيار، ومليار و185 مليون جنيه أجور، و116 مليار و635 مليون و400 ألف جنيه للمصروفات، و221 مليار و799 مليون و500 ألف جنيه مشتريات بضائغ بغرض البيع.

وتعكف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، حاليا علي إعداد تقرير بشأن مشروع موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية الجديدة 21/22، وملاحظاتها توصياتها بشأنها، لتضمينه فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة والذي تناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الجديدة في كافة القطاعات.