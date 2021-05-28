بلينكن يحذر الاحتلال الإسرائيلي من طرد الفلسطينيين من القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع من إجراء أي عمليات طرد جديدة للفلسطينيين من القدس الشرقية، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس .

ونقلت بلومبرج عن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي تصريحات بلينكن التي حذر فيها القادة الإسرائيليين كذلك من أن المزيد من الاضطرابات على جبل الهيكل يمكن أن تشعل صراعات جديدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن زيارة بلينكن القصيرة لمنطقة الشرق الأوسط كشفت أنه يبدو أن تركيز إدارة بايدن في مكان آخر.