مصرع شخص في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي شخص مصرعه، إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة آلية على طريق قرية ميت كنانة بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ودراجة آلية بطريق "مشتهر- ميت كنانة"، أمام عزبة أبو شافعي.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربى مدير أمن القليوبية، وانتقلت الأجهزةالمعنية وبالفحص تبين مصرع "محمد .ف.ج" 30 سنة، إثر وقوع الحادث.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.