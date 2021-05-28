القبض على قائد إشارات القوارب الهجومية في مليشيا الحوثي

مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 15 شوال 1442 هـ 15 شوال 1442 هـ

الاستعراضات العسكرية طريقة الأحزاب لإثبات قوتها في لبنان أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات الطويلة التي يعاني منها لبنان، وهي ضرب هيبة الدولة من خلال سلسلة من الاستعراضات العسكرية التي... بيروت: أسماء وهبة بيروت: أسماء وهبة 14 شوال 1442 هـ 14 شوال 1442 هـ

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