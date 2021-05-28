القبض على قائد إشارات القوارب الهجومية في مليشيا الحوثي

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مجلس الأمن يمدد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وتوسيع التفويض المعطى لها ليشمل مراقبة الانتخابات...
الاستعراضات العسكرية طريقة الأحزاب لإثبات قوتها في لبنان
أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات الطويلة التي يعاني منها لبنان، وهي ضرب هيبة الدولة من خلال سلسلة من الاستعراضات العسكرية التي...
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