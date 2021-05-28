الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية

وجاء تصريح بوريل في أعقاب اجتماع عقده، أمس الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وكان بوريل قال الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي.
وأضاف أنه يعتقد أن مثل هذه الانتخابات "لا تساعد في تسوية النزاع هناك".
يذكر أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سورية أعلنت عدم تسجيل أي خرق قانوني مع إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات.
وشارك في الانتخابات مرشحان اثنان إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بولاية رابعة مدتها سبع سنوات، ستكون الأخيرة له ما لم يتم تغيير أو تعديل الدستور.
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