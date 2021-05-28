إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي في تل أبيب

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، السفير الفرنسي لدى إسرائيل بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول مخاطر أن تشهد إسرائيل «فصلاً عنصرياً»، وفق ما أكد متحدث باسم الوزارة.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي اعتبر خلال لقائه السفير الفرنسي إريك دانون في مقر الوزارة في القدس، تصريحات لودريان غير مقبولة.

وأضاف متحدث باسم الوزارة نقلاً عن وزير الخارجية قوله إن «هذه التصريحات غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع».

وكان لورديان صرّح الأحد تعليقاً على المواجهات التي اندلعت بين يهود وعرب في مدن إسرائيلية عدة خلال النزاع الأخير مع غزة بـ «احتمال حدوث فصل عنصري كبير ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان «إنها تتوقع أن لا يدلي أصدقاؤها بتصريحات غير مسؤولة حتى لا يعززوا التشدد والأنشطة المعادية لإسرائيل في الخارج».