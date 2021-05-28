أوكرانيا وروسيا تجليان العشرات من مواطنيهما من «غزة»

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلنت أوكرانيا وروسيا أمس، أنهما أجلتا عشرات من مواطنيهما من قطاع غزة بعد النزاع الدامي بين إسرائيل وحركة «حماس».

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان أنّ طائرة تقل 109 أشخاص يحملون جوازات سفر أوكرانية ممن طلبوا مغادرة القطاع حطّت في مطار كييف صباح أمس.

وأشاد زيلينسكي بـ«العودة الناجحة للوطن» وقال إنّ الطائرة نفسها أقلت إلى كييف 13 مواطناً من مولدافيا و4 من بلغاريا.

وأشار البيان إلى أن الدبلوماسيين الأوكرانيين أجروا مفاوضات شاقة لضمان وصولهم بسلام إلى أوكرانيا.

بدورها، أعلنت موسكو أمس، أنها أعادت عشرات من مواطنيها من غزة، وقالت وزارة الطوارئ إنّ طائرة أعادت 64 شخصاً من القطاع.