وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تدعو «حماس» وتل أبيب لإجراء مباحثات تبادل أسرى في القاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية أمس، أن مصر وجهت دعوة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس لإجراء محادثات في القاهرة حول صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة.

وذكرت القناة التلفزيونية الحادية عشرة أن إسرائيل تشترط أن تجرى المباحثات من خلال قنوات منفردة، وأكدت أن أي تقدم في ملف إعادة إعمار القطاع مشروط بتقدم في مسألة الأسرى والمفقودين.

وقالت القناة إن «ضابطاً مصرياً برتبة جنرال وصل إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي لمناقشة طرح القاهرة بشأن المباحثات»، مبينة أنه لم يتم تحديد موعدها بعد. كما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزير الخارجية جابي أشكنازي سيتوجه إلى مصر الأسبوع القادم للمشاركة في محادثات غير مباشرة مع حركة «حماس» لتثبيث اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها أشكنازي للقاهرة، كما تكون أول زيارة رسمية يجريها وزير خارجية إسرائيلي لمصر منذ سنوات.