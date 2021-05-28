النظام السوري يعلن فوز بشار الأسد بولاية جديدة وسط عدم اعتراف دولي بالانتخابات



أعلن حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب السوري (البرلمان)، خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس الكائن في العاصمة السورية دمشق؛ الخميس، فوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 13 مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 95.1 من الأصوات.



وبذلك سيكون للأسد ولاية رئاسية رابعة مدتها سبع سنوات، وذلك عقب الانتهاء من فرز الأصوات وانتهاء العملية الانتخابية التي كانت محسومةً لصالح الأسد قبل أن تبدأ، من خلال تهديد الموظفين وطلاب الجامعات والسكان المحليين في مناطق سيطرته، وإجبارهم على انتخابه عن طريق قبضته الأمنية وسلطته العسكرية، بالإضافة للتلاعب والتزوير في عمليات التصويت.



وكان بشار الأسد قد واجه في الانتخابات، التي وصفت بالصورية والخادعة، وهي الثانية من نوعها بعد اندلاع الثورة ضد نظامه، مرشحين اثنين هما: عبد الله سلوم عبد الله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود مرعي، الذي يرأس حزباً معارضاً يحظى بموافقة رسمية من النظام. وسط غياب نصف السوريين الذين تحولوا إلى نازحين ولاجئين في دول العالم، متجاهلاً قرارات مجلس الأمن وأية مبادرات للحل السياسي.



وبحسب الصباغ، فقد حصل المرشح محمود مرعي على أصوات 470276 ناخباً، ما يعادل 3.3% من أصوات الناخبين، فيما حصل المرشح عبد الله سلوم عبد الله على 213968 صوتاً، ما يعادل 1.5% من أصوات المقترعين، وبلغ عدد المقترعين 14239140، أي ما يعادل 78% من عدد الناخبين، كما أعلن الصباغ.



وقال موقع "صوت العاصمة" إن إطلاقَ نار كثيفاً في عموم مدينة دمشق وانفجارات وألعاباً نارية تملأ سماء العاصمة بعد إعلان النظام فوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة.



في السياق ذاته، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية السورية". وجاء تصريح المفوض عقب اجتماع عقده، اليوم الخميس، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.



وأضاف بوريل: "الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة"، مُشيراً إلى أن "هذه الانتخابات تقوض مساعي الحل في سورية".

المصدر: العربي الجديد

