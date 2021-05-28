شكرا لقرائتكم خبر عن مجدداً.. أمريكا تدعو للتحقيق في منشأ كورونا بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الولايات المتحدة اليوم الخميس منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء مرحلة ثانية من تحقيقها في منشأ فيروس كورونا، مع منح خبراء مستقلين حرية الوصول الكامل إلى البيانات الأصلية، والعينات الأولية في الصين.

وكان فريق بقيادة المنظمة، أمضى أربعة أسابيع في مدينة ووهان الصينية ومحيطها في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بالتعاون مع باحثين صينيين، قد قال في تقرير صدر في مارس آذار إن الفيروس ربما انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر وإن "نشأته من خلال حادث بمختبر يعد أمرا غير مرجح إلى حد بعيد".

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعديه بالسعي من أجل إجابات تحدد منشأ الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19، وقال أمس الأربعاء إن وكالات المخابرات الأمريكية تقتفي أثر نظريات متعارضة تتضمن إحداها احتمال تسربه من حادث بمختبر في الصين.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان اليوم الخميس إن الدراسة الأولية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية "كانت غير كافية وغير حاسمة"، فيما دعت إلى إجراء ما وصفته بتحقيق ثان شفاف يستند إلى أدلة وفي الوقت المناسب بما يشمل الصين.

وذكر البيان الأمريكي: "من المهم للغاية أن تمنح الصين الخبراء المستقلين إمكانية الوصول بشكل كامل إلى البيانات الأصلية الكاملة والعينات ذات الصلة، لفهم مصدر الفيروس والمراحل المبكرة للوباء".

من جانبها قالت الصين عبر تصريحات لمندوب في سفارتها بواشنطن اليوم الخميس، إنها تدعم "دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التي ظهرت في جميع أنحاء العالم وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم".