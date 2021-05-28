شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الجلاد: مصر تحدد الآن الخطوط الحمراء بكل الاتجاهات وتمارس أذكى سياسة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، إن مصر تمارس أذكي سياسية خارجية لها، خصوصًا أننا خرجنا بعد 2011 من "بلا دولة" حتى تم إعادة بناء الدولة داخليا وتم توظيفها في سياسة خارجية مؤثرة بمنتهى النجاح خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مجدي الجلاد، في حواره ببرنامج "تحت الشمس" المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن هناك تخوفات كبيرة من الإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن مصالح الدول وموازين القوى أجبرت دولة عظمى مثل أمريكا لأن "تدلل مصر" بسبب قوتها في المنطقة.

وواصل: "كون الرئيس الأمريكي جو بايدن يهاتف الرئيس السيسي مرتين، فهذا شيء كبير، وبالتالي الإدارة الأمريكية مع مصر، وأرى أن مصر هي الآن تحدد الخطوط الحمراء في كل الاتجاهات".

وذكر أن مصر قامت بدور قوى في غزة، وفتح معبر رفح وقدمت المساعدة، ما يؤكد نجاحها في ملف غزة، فهو موقف دولة كبيرة لديها القدرة، ومصر أثبت لأمريكا أنها قوية ومسيطرة أكثر منها.. لا تقول لى إسرائيل ولا إيران".