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"الهلال" يدشن برنامجا للتطعيم ضد "كورونا" في أربيل يستهدف 15 ألف لاجىء ونازح في مرحلته الأولى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى من برنامج تطعيم اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق ضد جائحة "كوفيد-19"، والذي يستهدف تطعيم 15 ألف من النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في مخيمات الإقليم بلقاح "سينوفارم" .

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "أم الإمارات"، ومتابعة  الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ويجري تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع قنصلية الدولة في أربيل، ودائرة الصحة – أبوظبي، ووزارة الصحة في إقليم كردستان العراق.

 

حضر إطلاق برنامج التطعيم في مخيم ديبكة وفد الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة  الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام، و أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات في أربيل، وسعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، والسيد أوميد خوشناو محافظ أربيل، وسامان برزنجي وزير الصحة في إقليم كردستان، والسيد موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، وعدد من المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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