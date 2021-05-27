1 يونيو.. السويد تخفف قيود مكافحة كورونا

محمد الفلاح - الخميس 27 مايو 2021

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في مؤتمر صحافي إن بلاده ستمضي قدماً في تخفيف قيود مكافحة كورونا في 1 يونيو (حزيران) المقبل.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن لوفين في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "تقييم الحكومة هو أن الوضع الوبائي يتحرك الآن في الاتجاه الصحيح، وأول خطوة من خطة تخفيف من خمس خطوات، قد تبدأ في 1 يونيو (حزيران)".

وأضاف "استمرار التخفيف سيعتمد على تطور الوباء، وانتشار العدوى، والوضع في الرعاية الصحية واللقاحات".

من جانبها، قالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين إن "الحكومة تأمل رفع جميع القيود في الخريف".