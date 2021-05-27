بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الخميس، عن ضبط مستلزمات طبية مهربة شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب يعثرون على مستلزمات طبية مهربة كانت محملة على متن (7) عجلات حمل نوع (براد) مارة بالسيطرة".

وأضافت أنه "تم اكتشافها وضبطها بواسطة عجلات فحص المركبات السونار المتواجدة بالسيطرة وبعد الكشف الدقيق تبين انها بدون موافقات اصولية (موافقة وزارة الصحة)"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم السائقين والعجلات الى الجهات ذات العلاقة".