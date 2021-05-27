انت الان تتابع خبر العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر تضرراً من كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 591350 33329487

الهند 311388 27157795

البرازيل 452031 16194209

فرنسا 109023 5917397

تركيا 46787 5212123

روسيا 270072 5026168

المملكة المتحدة 127739 4467310

إيطاليا 125622 4201827

إسبانيا 79855 3657886

ألمانيا 87506 3654425

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25 - العراق ‭‭16267‬‬ ‭‭1181698‬‬



‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن ‭‭9407‬‬ ‭‭733198‬‬

39 - الإمارات ‭‭1661‬‬ ‭‭559291‬‬

40 - لبنان ‭‭7697‬‬ ‭‭539271‬‬

43- المغرب ‭‭9129‬‬ ‭‭517423‬‬

44 - السعودية ‭‭7295‬‬ ‭‭444780‬‬