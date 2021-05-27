انت الان تتابع خبر العراق الأول عربياً.. قائمة بالدول الأكثر تضرراً من كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 591350 33329487
25 - العراق 16267 1181698
34 - الأردن 9407 733198
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 591350 33329487
الهند 311388 27157795
البرازيل 452031 16194209
فرنسا 109023 5917397
تركيا 46787 5212123
روسيا 270072 5026168
المملكة المتحدة 127739 4467310
إيطاليا 125622 4201827
إسبانيا 79855 3657886
ألمانيا 87506 3654425
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 16267 1181698
34 - الأردن 9407 733198
39 - الإمارات 1661 559291
40 - لبنان 7697 539271
43- المغرب 9129 517423
44 - السعودية 7295 444780